Inter-Milan, è già derby per il compleanno di Ronaldo

Il 22 settembre 1976 a Rio de Janeiro nasceva Ronaldo Luis Nazario da Lima, uno dei campioni più grandi e sfortunati del calcio moderno. Soprannominato il Fenomeno, comincia la carriera nel Cruzeiro per poi passare in Europa: Psv Eindhoven, Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan e di nuovo in Brasile al Corinthians.



Potente ma tecnico, dribbling sopraffino e rapidità di esecuzione ha vinto due Palloni d'Oro e due Mondiali con la nazionale verdeoro ma non molto con i club, almeno considerando la sua classe: colpa soprattutto della fragilità alle ginocchia, che lo hanno tormentato nel corso degli anni.



Inter (99 partite, 59 gol) e Milan (20 partite, 9 gol) hanno voluto fare gli auguri a Ronaldo, anticipando una sorta di derby: entrambe, infatti, lo hanno celebrato sui social con un video che mostra un gol in maglia nerazzurra e rossonera nella stracittadina milanese.

GLI AUGURI DELL'INTER

GLI AUGURI DEL MILAN