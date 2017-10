Inter-Milan, derby sold-out: 4,8 milioni di incasso, è record

Pochi caratteri per qualcosa che è già storia: Inter-Milan emoziona prima ancora che si giochi, perché - come recita il tweet pubblicato dall'Inter alla vigilia - i 4,8 milioni di euro di incasso rappresentano il record assoluto per il calcio italiano. San Siro, ovviamente, sarà tutto esaurito: si torna a giocare di sera dopo l'insolito derby delle 12.30 disputato nella scorsa stagione, i tifosi nerazzurri sognano di mandare i "cugini" a -10, quelli rossoneri di vivere la notte del riscatto e magari della svolta dopo le ultime due sconfitte consecutive. Le aspettative sono altissime, dopo l'arrivo di Spalletti sulla panchina dell'Inter e il mercato faraonico del Milan: ciascuno a modo suo pensa di poter cancellare gli ultimi anni deludenti. E il modo migliore per cominciare a farlo passa da una notte che è già storica.