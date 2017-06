Inter, Medel sceglie la chirurgia: tornerà nel 2017

Gary Medel ha scelto. Il cileno rifiuta la terapia conservativa e, dopo infortunio al menisco causato dal contrasto con De Sciglio durante il derby contro il Milan, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico.



La via della chirurgia lo terrà lontano dal campo più a lungo: Medel potrebbe rientrare dopo la pausa natalizia, nel primo match del 2017 che l'Inter disputerà al Dacia Arena contro l'Udinese.



L'assenza prolungata del centrocampista potrà diventare un problema per Pioli: il cileno sembrava una buona alternativa tattica per la difesa data la buona prestazione disputata nei panni di centrale durante il derby.