Inter, Medel: "Poca chiarezza nel club, risultati negativi"

Gary Medel non ha vinto nulla all'Inter e ha vissuto uno dei periodi più bui della storia nerazzurra. Eppure l'amore è rimasto intatto: il suo per la maglia, quello dei tifosi (la maggioranza) per lui. "Ho dato l’anima per questi colori", ha detto alla Gazzetta dello Sport l'attuale centrocampista del Besiktas. Ecco alcuni stralci della sua intervista.



"Il problema più grande dell'Inter? La confusione, sotto tutti i punti di vista. È stata dura aver lavorato con tanti cambiamenti societari in corso: prima c’era Moratti, poi Thohir e infine Suning. Compito arduo far sentire la propria presenza stando dall'altra parte del mondo. È sempre meglio avere una proprietà italiana, come la famiglia Moratti. I tanti cambi in panchina sono una conseguenza della poca chiarezza nel club. I risultati negativi degli ultimi anni nascono da lì: se uno come Mancini decide di lasciare ad agosto... Il suo addio fu pesante e complicò le cose".



"Una maglia del genere non è per tutti. All'Inter c'è una certa pressione che devi essere in grado di sopportare. E più passavano gli anni senza vittorie più questa aumentava. Oggi la Roma si è ripresa, la Lazio non molla e il Milan sta recuperando. Non sarà facile andare in Champions, ma l’Inter può e deve farcela. La Champions manca da troppi anni, fallire ancora sarebbe pesantissimo".



"Vidal e Sanchez all'Inter? Sono giocatori top a livello mondiale, di categoria superiore rispetto allo status dell’Inter attuale. Perché avrebbero dovuto lasciare Bayern Monaco e Arsenal per Milano? Oggi la Serie A non è il top. Premier, Liga e Bundesliga sono avanti. Ci sono squadre che sono nettamente superiori alle grandi italiane sotto tutti i punti di vista".