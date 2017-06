Inter, Medel ha fretta di tornare: è già stato operato in Spagna

L'infortunio il 20 novembre nel derby, la decisione quasi immediata della necessità di un'operazione (invece della terapia conservativa) e l'intervento vero e proprio: Gary Medel ha scelto di affrontare la lesione al menisco destro in soli cinque giorni per poter tornare a disposizione di Pioli il prima possibile. Il centrocampista cileno, uscito per infotunio al 37' del primo tempo contro il Milan, è stato operato in artroscopia a Barcellona dal professor Cugat nella giornata di giovedì.



I tempi di recupero rimangono quelli previsti inizialmente, l'Inter non lo rivedrà prima del 2017. Il tecnico nerazzurro, però, potrebbe riaverlo proprio per la prima partita del nuovo anno, la trasferta ad Udine dell'8 gennaio.

IL REPORT MEDICO DELL'INTER

"Gary Medel si è sottoposto a Barcellona ad artroscopia al ginocchio destro. L'intervento di meniscectomia laterale selettiva, concordato con lo staff medico di F.C. Internazionale, è stato effettuato dal professor Ramon Cugat. All'intervento, perfettamente riuscito, ha assistito il dottor Alessandro Corsini, compnente dello staff medico nerazzurro".