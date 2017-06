Inter, Mazzola: "Moggi consigliava Moratti. Doping? Solo mentale"

Sandro Mazzola è stato un simbolo dell'Inter da giocatore e da dirigente, oggi fa il commentatore tecnico ma ricorda ancora con piacere gli anni nerazzurri: "Arrivai alla Pinetina grazie a Benito Lorenzi: molto credente ma in campo era un provocatore nato... Ricordo anche Meazza: una volta ripresi malamente un mio compagno, lui si avvicinò e mi disse che, pur avendo vinto due Mondiali, non si era mai permesso di comportarsi così. Un allenatore che avrei voluto è Nereo Rocco".



Nell'intervista al Corriere della Sera, Mazzola torna anche sul presunto uso di sostanze dopanti nell'epoca di Helenio Herrera: "Il mister ci dava una pastiglietta ma noi la sputavamo, così pensò di sciogliercela nel caffè... Non ne avevamo bisogno ma erano pratiche molto diffuse in quel calcio. L'unico doping che assumevamo era mentale, Herrera ci convinceva sempre che avremmo vinto e che i nostri avversari erano brocchi".



Infine, un particolare della sua esperienza come dirigente: "Ruppi con Moratti per Luciano Moggi. Era un genio assoluto, notai che era diventato il consigliere personale del presidente, gli dava consigli sui giocatori da acquistare, gli fece addirittura credere che sarebbe venuto all'Inter".