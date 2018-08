Inter, Mazzola: "Handanovic, devi andare dall'oculista"

Un punto in due partite: la partenza dell'Inter in questo campionato è stata largamente sotto le aspettative e Sandro Mazzola critica duramente Samir Handanovic dopo il 2-2 contro il Torino (il cui primo gol è nato proprio da un errore del portiere): "Con lui comincerei prima con una visita agli occhi, per capire se ci vede bene. Deve lavorare sulla testa e cercare di rimanere concentrato per novanta minuti" le parole a RMC Sport.



L'ex giocatore e dirigente nerazzurro ne ha anche per Luciano Spalletti, pur con un distinguo: "I calciatori ci sono, forse manca la mentalità. Il tecnico non molli, continui a lavorare perché se è ancora quello che conoscevo ce la farà. Martinez peché è entrato così tardi in campo? Potrebbe risolvere le partite ma forse non ha ancora testa e gambe per giocare di più".