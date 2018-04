Inter, Materazzi: "San Siro è casa nostra e la Juve non deve vincere"

"San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere". Il grido di battaglia è di Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, che sabato sarà in tribuna al Meazza per spingere i nerazzurri nella sfida contro la capolista.



Al Corriere dello Sport il campione del Mondo 2006 sembra rispondere indirettamente a Spalletti, che ieri aveva rivolto un appello ai tifosi del Biscione: "L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e per complicare tantissimo la corsa verso lo scudetto di una rivale storica come la Juve. Se loro non vincono a Milano rischiano di essere sorpassati e la goduria per gli interisti sarebbe doppia".



Materazzi ha vissuto tanti confronti con la Vecchia Signora: "L'incrocio che ricordo con più piacere è la vittoria della Supercoppa italiana nel 2005 a Torino con la rete di Veron nei supplementari. Il più doloroso il 5 maggio... Lo so che di fronte non c'era la Juve, ma è come se ci fosse stata".



L'Inter allora perse lo scudetto all'ultima giornata a favore dei bianconeri, che vinsero un discusso tricolore anche nel 1998. E a proposito del famoso contatto Iuliano-Ronaldo, Materazzi commenta così le dichiarazioni di Ceccarini a Premium Sport: "Io non c’ero ed ero un semplice tifoso, ma mi ricordo bene quello che è successo. Le sue parole mi hanno fatto pena o tenerezza perché tutto il mondo ha visto quello cosa è accaduto. Se dopo 20 anni è convinto che doveva ammonire Ronaldo per simulazione, davvero non so se sorridere o piangere. Ha sbagliato una volta e continua a sbagliare anche adesso".



Infine, sul colpo De Vrij: "È un fenomeno, un difensore da 6-7 gol a campionato che guida il reparto. È davvero un grande acquisto".