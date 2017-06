Inter, Materazzi contro Ausilio: "Non accusare gli altri, pagliaccio"

Prima di accusare ......Specchiati !!!! Si vince e si perde tutti insieme // SEMPRE Un post condiviso da Marco Materazzi (@iomatrix23) in data: 10 Apr 2017 alle ore 04:25 PDT

Il duro attacco di Piero Ausilio alla squadra dopo la sconfitta di Crotone non deve essere piaciuto troppo a Marco Materazzi. Le vecchie ruggini con il d.s. dell'Inter ("Altri mi volevano, lui no", ha detto in passato) non sono certamente sparite e Matrix, bandiera nerazzurra, le ha fatte venire di nuovo fuori pur senza mai nominare Ausilio. Del resto il doppio post su Twitter e Instagram sembra far capire chiaramente a chi fossero dirette le sue parole.



"Prima di accusare, specchiati", scrive Materazzi. "Si vince e si perde tutti insieme. Sempre". Chi ha accusato, evidentemente, è stato proprio Ausilio, che ha definito la squadra arrogante e presuntuosa, senza fare autocritica. Al messaggio Materazzi ha allegato una foto con un'altra frase: "Il tempo mette ognuno al proprio posto... Ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo"