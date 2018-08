Inter, Martinez: "Posso fare anche il trequartista"

L'impatto di Lautaro Martinez con il mondo Inter è di quelli che lascia ben sperare i tifosi nerazzurri: in quattro amichevoli è riuscito a segnare tre gol conditi anche da un assist. Un ambientamento veloce per l'argentino, che spiega: "Merito dei compagni che mi fanno sentire a mio agio. Ci sono differenze con il Sudamerica: qui il calcio è più dinamico, più veloce e persino i campi cambiano tantissimo rispetto all'Argentina. La pressione è la stessa, il lavoro quotidiano anche".



Vice-Icardi, in coppia con lui e, perché no, dietro lui (anche come test in caso di assenza di Nainggolan, come accaduto in questo precampionato): "Posso fare la seconda punta ma pure il trequartista, giocavo così da piccolo. Poi al Racing il ruolo era già occupato e quindi sono stato spostato in attacco" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Infine Martinez ringrazia Spalletti: "Mi sta aiutando tantissimo: dopotutto vengo da un altro tipo di calcio, sto imparando la lingua e devo migliorare per poter dare il massimo".