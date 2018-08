Inter, Martinez: "Icardi è un grande capitano"

Lautaro Martinez tesse le lodi di Mauro Icardi. "Come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema lui è sempre presente. Chiede, aiuta e quando arriva un nuovo giocatore cerca sempre di integrarlo all'interno del gruppo, aiutandolo in tutto quello di cui necessita", le parole dell'ex Racing a Fox Sports Argentina.



In attesa dunque di migliorare l'intesa sul campo El Toro (dovrebbe partire dalla panchina anche contro il Bologna) riconosce al connazionale quelle doti di leader che spesso in passato sono state messe in dubbio.



Ciò che già accomuna le due punte è la mancata convocazione agli ultimi Mondiali: "Sampaoli non mi ha mai detto che ero lento. Mi ha fatto male non andare in Russia".