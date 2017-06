Inter, lutto per il presidente Erick Thohir: è morto il padre Teddy

Lutto per il presidente dell'Inter Erick Thohir, che in queste ore ha perso il papà Teddy, morto a 81 anni dopo una lunga malattia. Thohir aveva dovuto interrompere la visita a Milano senza presenziare all'assemblea dei soci dei nerazzurri del 28 ottobre, proprio a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre.

IL CORDOGLIO DELL'INTER

L'Inter ha reso omaggio a Teddy Thohir con una nota apparsa sul sito ufficiale: "Il numero uno di Astra International, holding che comanda aziende nei più svariati settori, è stato per anni punto di riferimento per l'intera economia indonesiana. A Erick Thohir vanno le più sentite condoglianze da parte del management del club, della squadra e dei tifosi interisti in un giorno di così profondo dolore".