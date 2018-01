Inter, Lisandro Lopez: "Un sogno, qui per la Champions"

Lisandro Lopez è ufficialmente un giocatore dell'Inter, arriva dal Benfica in prestito con diritto di riscatto e rinforza la batteria difensiva di Spalletti già colpita dagli infortuni di Miranda e D'Ambrosio.



Il difensore argentino ha rilasciato le sue prima parole nerazzurre a Inter TV: "Essere qui significa molto per me, è un sogno poter giocare in uno dei più grandi club d'Europa come l'Inter. Arrivo per dare una mano alla squadra, per aiutarla e raggiungere gli obiettivi". Inevitabile ripercorrere la storia fatta dai giocatori argentini ad Appiano Gentile: "Ne sono passati molti, ne ricordo tanti. Nomino Samuel, Zanetti e Milito. Tutti hanno fatto benissimo qui. Spero di ripetere quello che hanno fatto loro, che è la storia".



Lopez parla di come si aspetta la serie A e dell'obiettivo stagionale: "Per me è uno dei migliori campionati del mondo, la seguivo. È molto tattico, competitivo, cercherò di dare il massimo e imparare giorno dopo giorno. La Champions? Ho avuto la fortuna di giocarci col Benfica, sono qui per questo. Voglio aiutare l'Inter a raggiungere gli obiettivi, so che qualificarsi alla Champions è uno di questi". Infine, sul numero di maglia: "Il 2, perché mi accompagna da tanti anni. Ho avuto la fortuna che qui nessuno la usava e l'ho scelto".