Inter, Lisandro Lopez: "Ringrazio Dio per questa opportunità. Sono pronto per giocare"

"L'Inter è un club in cui i bambini sognano di giocare, speravo che questo sogno si realizzasse ed è stato così: ringrazio Dio per questa opportunità. Voglio aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo, vogliamo qualificarci per la prossima Champions League". Lisandro Lopez ha le idee chiare e dimostra di essere molto carico nel corso della presentazione sulla pagina Facebook della società nerazzurra.



Il difensore centrale in prestito dal Benfica è abile e arruolabile fin da domenica, giorno della sfida contro la Roma: "Qui all'Inter posso portare la mia esperienza, sono qui per aiutare e per dare una spinta in più. Nel mio ruolo ci sono già calciatori eccellenti come Miranda e Skriniar, che mi hanno accolto molto bene e per questo li ringrazio. Io sono pronto per giocare anche subito, poi deciderà il mister. Spalletti? Mi ha fatto una buona impressione, è un allenatore eccellente, serio, che lavora molta sotto il profilo tattico. Si aspetta tanto da me. Non è l'Inter che si deve adattare a me ma sono io a dovermi adattare all'Inter".



Il tecnico nerazzurro avrà a dispoisizione un vero e proprio jolly difensivo: "Posso giocare sia in una difesa a 3, sia in una difesa a 4 e se necessario mi adatto tranquillamente anche come terzino. Mi considero un giocatore rapido, mi piace avere la palla tra i piedi, sono forte nel gioco aereo e ho un buon rapporto col gol. Sin da piccolo ho avuto due grandi idoli: uno è Walter Samuel, un vero pilastro della difesa, dotato di grinta e spirito sacrificio, e l'altro è Martin Demichelis. Ho scelto il numero 2 perché è un numero che ho da molti anni, mi ha sempre portato bene: qui all'Inter lo hanno indossato giocatori importanti come Bergomi e Cordoba, spero di far bene come loro".



Spazio infine alla 'rassegna' degli attaccanti affrontati nel corso della carriera: "Ho marcato giocatori come Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, ma credo che Messi sia il migliore di tutti. Qui ho trovato Mauro Icardi, in questi pochi allenamenti mi sono già reso conto del suo valore: è un fenomeno. Inoltre mi ha dato il benvenuto qui e mi sta aiutando ad ambientarmi al meglio".