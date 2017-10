Inter, lesione del soleo sinistro per Brozovic: salta il derby

Brutte notizie in casa Inter in vista del derby. Il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale ha reso noto che Marcelo Brozovic, infortunatosi durante il match Croazia-Finlandia dello scorso venerdì, ha riportato la lesione del muscolo soleo sinistro. Questo l'esito degli esami clinici e strumentali effettuati all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano



Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate nei prossimi giorni ma certamente salterà la sfida contro il Milan in programma domenica sera a san Siro ed è a rischio anche il match con il Napoli di sette giorni più tardi.



Un perdita importante per Spalletti: Brozovic era stato determinante a Benevento con una doppietta prima della sosta. il tecnico potrebbe affidarsi a Joao Mario sulla trequarti nella stracittadina.