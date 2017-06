Inter, Leonardo: "Non potevo dire no a Moratti"

Cinque stagioni da giocatore e una da allenatore (oltre all'esperienza da dirigente) al Milan, poi il passaggio all'Inter: Leonardo spiega il perché di quella scelta che ha spiazzato i tifosi rossoneri, che ancora oggi non lo perdonano. "Nel Milan si era creata una situazione interna difficile, non era questione di interferenze nel lavoro ma di modalità - le parole del brasiliano al Corriere dello Sport - e ha pesato il mio costante bisogno di cambiare. Poi arriva la chiamata di Moratti".



Leo continua: "Ho subito chiamato Galliani, al quale sono molto legato. Lavorare con lui equivale a frequentare l'università del calcio, è una delle cose per cui sono grato al Milan ma non potevo dire no a Moratti e alla sua famiglia. Come fai a dire no alla panchina dell'Inter? Era come l'anno prima, come facevo dire a no diventare allenatore rossonero? E' poi stata un'esperienza meravigliosa". Ma è finita pure quella: "Il Psg mi propone di fare da collegamento tra squadra e dirigenza, dico no. Torno in Italia e Moratti mi dice 'Hai perso un'opportunità unica, ragiona bene. Con te non mi arrabbierò mai, tanto ne ho cambiati tanti di allenatori...".



Infine, sul futuro: "Un paio di stagioni fa ho dato disponibilità alla Roma, ma hanno fatto altre scelte. Uguale con l'Inter, potevo tornare. Non ho dato disponibilità ad altri che mi hanno fatto offerte, mi piace l'Italia ma forse valuterei se tornare al Psg perché con loro ho un rapporto forte".