Inter, le cause del crollo lette attraverso i numeri

La sorpresa della 31esima giornata arriva dallo Scida di Crotone, dove la squadra di Nicola stende l'Inter 2-1 e torna a sperare in una salvezza che solo una settimana fa sembrava impossibile. Se Crotone esulta, però, la Milano nerazzurra si lecca le ferite e soprattutto si interroga sui motivi di un crollo che in due giornate ha portato la squadra fuori dalla zona Europa e con ogni probabilità ha segnato il destino di Pioli.

Il ko di lunedì sera a San Siro contro la Sampdoria aveva fatto scattare l'allarme, la sconfitta dello Scida certifica la crisi, una crisi di cui è difficile capire i motivi: approccio sbagliato? Arroganza? Rosa inadeguata? Mancanza di gioco? La risposta non è certo facile e allora per aiutarci a risolvere l'enigma prendiamo in considerazione i freddi numeri, i dati oggettivi e incontrovertibili, che forse possono dirci qualcosa in più sulle cause di una caduta tanto inaspettata.

- L’Inter non perdeva due gare consecutive di campionato da ottobre 2016.

- I nerazzurri hanno subito due gol in ognuna delle ultime tre partite di campionato: avevano concesso più di una rete solo in una delle precedenti 13 gare di Serie A.

- Il Crotone ha stabilito il suo record di tiri nello specchio nel primo tempo di una partita di Serie A.

- 72.7% di possesso palla per l’Inter, in questo campionato i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel match d’andata contro il Crotone (75.1%).

- Tutti i quattro rigori calciati contro l’Inter in questo campionato sono stati trasformati: è dal 2012/13 che i nerazzurri non chiudono una stagione senza che gli avversari sbaglino un penalty.

- L’Inter ha subito undici gol nelle ultime sei giornate, dopo che nelle precedenti cinque aveva incassato una sola rete.

- Mauro Icardi ha segnato un solo gol nelle ultime 12 partite giocate in trasferta in Serie A: il 5 marzo a Cagliari

- Per la prima volta nella sua storia, il Crotone vince due partite consecutive di Serie A.

- Nessuna squadra ha vinto una partita di questo campionato con un possesso palla più basso di quello tenuto oggi dal Crotone: 27.3%

- I calabresi avevano raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite interne in A, rimanendo a secco di gol in ben quattro occasioni nel parziale.

Numeri che raccontano di una fase difensiva che è calata sensibilmente di rendimento pur non cambiando quasi mai negli uomini, di un gioco prevedibile caratterizzato da un possesso palla spesso troppo sterile e che raccontano anche dello scarso rendimento di alcuni giocatori chiave come capitan Icardi, troppo discontinuo quest'anno, e l'ormai ex pararigori Handanovic.

Numeri sui quali Pioli dovrà ragionare molto bene e molto in fretta, tra una settimana c'è il derby col Milan che dirà molto sulle speranze europee dei nerazzurri, il destino del tecnico, se non è già segnato, passa dal lunch match del sabato di Pasqua.