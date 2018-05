Inter, Lautaro Martinez in Italia: poi le visite mediche

Martedì sera l'ultima partita con il Racing Club de Avellaneda, mercoledì sera la partenza per l'Italia, oggi, alle 15.20, è atterrato all'aeroporto di Malpensa, domani farà le visite mediche: settimana di fuoco per Lautaro Martinez, nuovo acquisto dell'Inter. L'attaccante, che compirà 21 anni ad agosto, è pronto a conoscere il mondo nerazzurro, il suo arrivo in Italia è saccompagnato da Vicrot Blanco, presidente del Racing, e Diego Milito, oggi ds degli argentini ma uno degli eroi del Triplete del 2010.



Alla partenza dall'Argentina, Martinez non si è sbilanciato più di tanto: "Ora vado in Italia, vediamo cosa si decide, noi abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra pronta per la seconda parte della stagione in coppa Libertadores (il Racing è già qualificato ai playoff nonostante la sconfitta contro il Cruzeiro di due giorni fa, ndr), che è quello che vogliamo".



Il suo ormai ex club vorrebbe infatti tenerlo fino a gennaio, l'Inter è di altro parere: il Toro rimarrà qui da subito per iniziare ad ambientarsi anche se il contratto verrà depositato in Lega Calcio dal primo luglio per far pesare gli oltre 20 milioni di euro investiti sul bilancio del prossimo anno.