Inter, la strategia per ridurre le squalifiche di Icardi e Perisic

Il Derby d’Italia non è finito domenica sera. Dopo i 90 minuti giocati sul campo, infatti, le polemiche vanno avanti. A scatenare le contestazioni, come già successo in passato, sono state le decisioni arbitrali che hanno prodotto nei giocatori interisti un nervosismo che è costato caro a Icardi e Perisic entrambi squalificati per due giornate.



L’Inter ha già comunicato che presenterà ricorso per ridurre le sanzioni, in particolare quella del capitano nerazzurro. Icardi a fine partita, secondo quanto ha riportato Orsato nel referto della gara, avrebbe usato parole ingiuriose accompagnate da gesti plateali, su tutti il pallone tirato in direzione del direttore di gara (senza colpirlo). L’Inter nella sua istanza spiegherà che il gesto non era rivolto a Rizzoli. In quel momento l'argentino era molto nervoso per come era andata la partita: al 93’ i nerazzurri avevano guadagnato un fallo laterale, che poteva rappresentare un'ultima speranza di azione offensiva, ma l’arbitro ha fischiato la fine della partita. A quel punto Icardi ha dato un calcio alla palla verso il centrocampo, sfiorando il direttore di gara, ma la sua intenzione non era quella di far male a Rizzoli.



Inoltre, i nerazzurri punteranno sul fatto che le proteste sono arrivate a fine gara dopo una condotta che non ha fatto molto per non innervosire i giocatori. L’obiettivo è quello di ridurre di almeno un turno la squalifica di Icardi (dato che c'è poco margine su un rosso diretto come quello a Perisic). Il verdetto è previsto per la giornata di venerdì.