Inter, la sorella di Nainggolan: "Radja voleva restare a Roma"

L'Inter è pronta a cominciare il raduno e Radja Nainggolan sarà il fiore all'occhiello dei giocatori che domattina si presenteranno ad Appiano Gentile. Del centrocampista ha parlato la sorella Riana: "Mi spiace che sia andato via dalla Roma, so che starà bene a Milano ma qui eravamo vicini ed era tutto perfetto. Lui poi voleva rimanere ma darà tutto" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Ora però comincia l'avventura nerazzurra: "Lo vedo carico, vuole fare bene: lui gioca sempre per vincere, sin da bambino. Io credo che l'Inter possa vincere lo scudetto, ha una bella squadra e può fare male alla Juventus". Poi c'è il fattore Spalletti: "Con lui Radja può giocare dove gli piace, avere la fiducia dell'allenatore è tutto per un calciatore".



Infine, sul Belgio: "Vedere la squadra senza Radja mi fa male, meritava di esserci per quello che ha fatto con la Roma: ero sicura che ci andasse, mi è spiaciuto tantissimo".