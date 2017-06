Inter, la rivoluzione silenziosa di De Boer in cinque punti

E' passato dalle critiche feroci del dopo Europa League ai grandi elogi del dopo vittoria con la Juve, ma Frank De Boer non vuole essere nè un estremo nè l'altro, l'olandese è una persona assolutamente normale, che con alcune semplici regole sta cercando di rivoluzionare l'Inter.

Punto 1) I giocatori avranno un giorno di riposo ogni tre di lavoro. E infatti nel venerdì pre-Bologna niente allenamento per i nerazzurri, che hanno avuto la giornata libera per riprendere al meglio le forze (una cosa mai vista con Mancini).

Punto 2) A ridosso delle partite ci si può anche non allenare. Ogni giocatore sarà libero di valutare la propria condizione fisica e di gestirsi al meglio in vista della partita.

Punto 3) Le trasferte di medio raggio si faranno in giornata e sono aboliti i ritiri prima delle gare interne. Se non serve prendere l'aereo, come successo per la trasferta di Empoli, la squadra viaggerà nel giorno della partita.

Punto 4) La squadra dormirà ad Appiano dopo le gare e non prima. De Boer ha chiesto ai suoi di fermarsi a dormire ad Appiano dopo le partite per evitare distrazioni e perchè tanto comunque la mattina successiva ci si allena.

Punto 5) Addio alle diete ferree e prima degli allenamenti si mangia tutti insieme. Non tanto per la necessità di fare gruppo, quanto piuttosto per mantenere una corretta alimentazione, pur potendo scegliere tra diversi ingredienti.

Le novità, però, non sono racchiuse solo in questi cinque punti: De Boer ha introdotto da subito l'usanza di avere frequenti colloqui individuali con i giocatori, per conoscerli meglio, per entrare nelle pieghe della loro psicologia e per metterli di fronte alle loro responsabilità. Prova ne è la gestione del caso Brozovic, che nonostante le polemiche ha voluto comunque stare vicino alla squadra nella trasferta di Empoli pur non essendo convocato. Anche per facilitare la comunicazione con i giocatori, come con i media, l'olandese sta studiando l'italiano ogni giorno per due ore al giorno (e i progressi sono sotto gli occhi di tutti).