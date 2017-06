Inter, la promessa di Zheng "Pronti a investire ancora"

"Siamo pronti a fare altri acquisti. Vogliamo che in Italia si sappia che abbiamo a cuore le sorti del club. Per ora la nostra priorità è l’Inter. Suning poi è interessata ad aprire negozi e sviluppare l’e-commerce in Italia. Ci sono interessanti opportunità". Ha parlato così alla Gazzetta dello Sport Ming Zheng, uno dei manager di Jindong Zhang, che ha voluto rassicurare i tifosi nerazzurri sulle sugli obiattivi del gruppo Suning: "Quest’anno dobbiamo entrare in Champions, se necessario investiremo ancora a gennaio, ma valuteremo la situazione al momento dovuto. Il piano nel medio-lungo termine è di portare l’Inter al top mondiale, di renderla competitiva per poter vincere la Champions. Suning è nata per il commercio, corre nel sangue di ogni persona di Suning. Abbiamo molta fiducia, ora però vogliamo far crescere la squadra con i risultati, poi il resto sarà tutto più facile".

Risultati a cui dovrà necessariamente contribuire il lavoro di De Boer, spesso criticato in questo avvio di stagione ma sempre difeso dalla nuova proprietà: "Ci vuole pazienza e dobbiamo dargli tempo per vedere cosa può ottenere. Non esprimiamo giudizi adesso. Suning darà tutto il suo supporto all’allenatore e alla squadra, poi al momento giusto farà le sue valutazioni e sceglierà la strada migliore per l’Inter, che è la cosa più importante" ha detto Zheng, che è stato inviato a Milano per fare da ponte con Nanchino. "Preferiamo un atterraggio morbido. Abbiamo bisogno di tempo per capire la situazione e faremo i necessari cambiamenti solo quando sentiremo che è il momento giusto. Vogliamo mantenere un’Inter italiana. Quello nerazzurro è un club con la propria storia e cultura, abbiamo rispetto per le tradizioni, non vogliamo che l’Inter diventi cinese" ha assicurato il manager.