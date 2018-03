Inter, la nota ufficiale dopo l'articolo de Il Sole 24 Ore

Dopo l'articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore sui conti dell'Inter, la società nerazzurra ha rilasciato una nota ufficiale: "Il bilancio di esercizio e consolidato contengono una serie di dati ed informazioni integrative rispetto a quelle riportate nell'articolo e dimostrano come le considerazioni esposte siano fuorvianti nei fatti e nelle interpretazioni ledendo l'immagine del club che quotidianamente opera nel rispetto delle leggi italiane e delle norme della Figc".



Il bilancio dell'Inter "ha superato la verifica della Co.Vi.So.C" e, si legge ancora, il club "tutelerà il proprio operato e la propria immagine in tutte le sedi opportune".



L'articolo (titolato "Inter, fair play finanziario schiacciato sotto 638 milioni di debiti") del quotidiano economico lancia un presunto allarme: "A leggere il bilancio dell’Inter viene da chiedersi come possa il club nerazzurro essere ammesso al campionato di serie A [..] e come faccia la Covisoc a dare il via libera all’iscrizione di una società dal cronico deficit patrimoniale e di conto economico". E ancora: "Il patrimonio netto consolidato è negativo per 83,41 milioni al 30 giugno 2017. C’è un peggioramento di quasi 29 milioni rispetto al 30 giugno 2016. Questo significa che il capitale versato dai soci è insufficiente a coprire le perdite accumulate e che la società avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, da tempo. Il risultato netto consolidato è da anni in rosso. Nello scorso esercizio la perdita netta è stata di 24,6 milioni, inferiore ai 61,3 milioni del bilancio 2016".