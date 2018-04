Inter, la fidanzata di Santon: "Ho paura a stare sola in casa"

Molti tifosi dell'Inter hanno individuato in Davide Santon e nel suo errore in occasione del 2-2 di Cuadrado il motivo della sconfitta contro la Juventus, la rabbia nerazzurra è arrivata anche sui social: colpito sia il terzino che la sua fidanzata.



Chloe Sanderson, tramite alcune storie su Instagram, ha raccontato cose orribili subito dopo la fine del match: "Sono senza parole per l'umanità, ringrazio chi ha espresso i suoi sentimenti per una partita di calcio senza minacciarmi di morte e stupro o augurarmi una malattia. E agli ignoranti che credono che il denaro possa attutire questo tipo di commenti, dico che mio padre sta morendo di tumore al pancreas e i soldi non lo aiutano".



L'inglese continua: "Apprezzo il calcio e la passione che gli sta dietro ma per la prima volta in vita mia ho paura a stare da sola in casa con mio figlio. Mi è stato detto di chiudermi dentro e di preoccuparmi su come il mio compagno possa tornare a casa stasera. Tutto questo è ingiusto, nessuno più di Davide sta così male per il risultato".