Inter, la Curva Nord prepara la contestazione: "I bonus sono finiti"

Questa sera l'Inter affronterà allo stadio Meazza il Torino, un ostacolo per niente facile da superare. A rendere ancora più complicato il compito dei nerazzurri, ci pensa la Curva Nord. "Forse non ci siamo capiti... I bonus sono finiti", questo il messaggio, che non lascio spazio a interpretazioni, pubblicato sulla prima pagina della fanzine degli ultras interisti ("L'Urlo della Curva Nord"). Il titolo del primo capitolo non ci va più leggero: "Oltre il tollerabile". Si preannuncia dunque un clima di contestazione per squadra, società e allenatore: Frank de Boer si gioca tutto contro Mihajlovic, ma non è il solo ad avere qualcosa da perdere.