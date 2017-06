Inter, la Curva Nord contro i giocatori: "Maledetti, non siete degni"

"Maledetti, non siete degni". È questo il titolo in prima pagina della fanzine della Curva Nord dell'Inter pubblicata sul sito degli ultras. Domenica, in occasione della partita contro il Sassuolo a San Siro, è attesa la contestazione della Curva che protesta per il rendimento della squadra nerazzurra capace di conquistare solo due punti nelle ultime sette sfide.



Già nella sconfitta contro il Genoa, che ha portato all'esonero di Stefano Pioli (sostituito da Stefano Vecchi), e prima ancora nella gara contro il Napoli, gli ultras avevano duramente contestato dirigenti e giocatori. Ora si preannuncia un climadavvero pesante al Meazza dove sono attesi più di 40.000 spettatori.