Inter, la Curva Nord contesta: "Se continuate così vi rompiamo il c..."

La Curva Nord è rimasta in silenzio per tutto il primo tempo della sfida di San Siro contro il Genoa. I tifosi del secondo anello verde continuano dunque a contestare l'Inter e il messaggio apparso sugli striscioni è eloquente: "45 minuti di silenzio per dirvi questo: chi non corre, chi non lotta, chi non fa gruppo, chi non ama la maglia... A gennaio andate via perché se continuate così vi rompiamo il c...". Nel secondo tempo la Curva ha iniziato a tifare ma esposto un nuovo striscione minaccioso che recita così: "Pioli, prendili a calci nel c... quegli indegni".