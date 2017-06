Inter, la curva contro Icardi. Il capitano: "Dispiaciuto, amore per voi"

Non c'è pace tra i tifosi dell'Inter e Mauro Icardi. Le frasi scritte dall'argentino nell'autobiografia e riguardanti l'ormai famosa lite con la curva a Reggio Emilia dopo il ko per 3-1 del 2015 hanno riaperto la ferita. Icardi scrive: "Vidi un ultrà strappare la mia maglia a un bimbo e iniziai a insultarlo, avrei voluto picchiarlo". La curva Nord dell'Inter non ci sta e, in un comunicato, ha ribattuto: "Icardi con noi ha chiuso. Perché tante squallide finzioni? Nella sua testa evidentemente qualcosa gira al contrario. Un individuo del genere non merita di essere capitano: TOGLITI LA FASCIA, PAGLIACCIO". L'argentino su Instagram ha provato a spiegarsi ("Ho solo scritto un episodio di cui avevo quel ricordo, ma ho precisato di aver esagerato: tengo all'Inter e alla fascia di capitano") ma la Nord non ci sente e a San Siro ha esposto striscioni durissimi. E Zanetti ha annunciato: "Saranno presi provvedimenti".



IL COMUNICATO DELLA CURVA NORD



Entrando nel merito, ecco la ricostruzione dei tifosi riguardo quel pomeriggio al Mapei Stadium: "Ci piacerebbe non rivangare quella giornata dove i suoi compagni di squadra erano arrivati a prenderlo per il collo pretendendo da lui un atteggiamento meno arrogante nei confronti del popolo interista". "E' patetico leggere certe cose.. parlando di noi - si legge ancora nel comunicato -: 'Sono pronto ad affrontarli uno a uno. […] Quanti sono? Cinquanta, cento, duecento? Va bene, registra il mio messaggio e faglielo sentire: porto cento criminali dall’Argentina che li ammazzano lì sul posto, poi vediamo”. Anche se, a dire il vero, Icardi, nel libro, prosegue dicendo "Avevo sputato fuori queste frase esagerate".



E ancora: "Parla di bambini, s’inventa un episodio mai avvenuto per mostrarsi superiore a noi; come se non fosse sotto gli occhi di tutti che siamo l’unica Curva che ai bambini fa fare addirittura le coreografie".

LA RISPOSTA DI ICARDI

Non è tardata ad arrivare la risposta di Mauro Icardi attraverso il suo profilo Instagram. L'attaccante dell'Inter si è detto sopreso e dispiaciuto per il comunicato della Curva Nord sottolineando che le frasi rivolte ai suoi tifosi dopo la sfida con il Sassuolo erano dettate dall'adrenalina post-partita, "tanto è vero che nel libro ho aggiunto che avevo sputato fuori frasi esagerate". Icardi ammette di aver perso la testa "a caldo" e ripete queste parole contenute nella sua biografia: "Avevo usato parole minacciose contro la tifoseria e non avrei dovuto farlo".



Quindi la punta argentina scrive: "La fascia da capitano rappresenta la realizzazione dei miei sogni di bambino, la gioia che ho donato prima di tutto alla mia famiglia e poi a me stesso. Siete Voi che io cerco ogni domenica appena faccio gol, è il Vostro abbraccio che io cerco per primo. perché io amo l'Inter. Spero che avrete compreso quanto importanti siete per me e quanta stima e quanto Amore nutra per Voi anche se deciderete di fischiarmi." Infine l'invito alla curva di stare vicino alla squadra.

IL POST SU INSTAGRAM

GLI STRISCIONI A SAN SIRO

La risposta e le scuse su Instagram non sono bastate alla curva Nord, ecco due degli striscioni comparsi a San Siro nel pre-partita di Inter-Cagliari: "Usi un bambino per buttarci fango in faccia. Non sei un uomo, non sei capitano, sei solo una vile m...." e poi ancora "Il bastardo sei tu, che ti inventi cazzate per vendere di più: infame mercenario".