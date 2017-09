Inter, la carica di Karamoh: "Speriamo di vincere subito lo scudetto"

"Spero di poter contribuire a realizzare gli obiettivi del club. È una grande opportunità per me, arrivo in una squadra di campioni che ho avuto l'occasione di seguire in questa estate in cui hanno ottenuto grandi risultati. Speriamo di vincere lo scudetto quest'anno". Yann Karamoh, ultimo acquisto estivo dell'Inter dopo una trattativa molto complicata con il Caen, suona la carica.



L'esterno ivoriano naturalizzato francese si racconta alla tv tematica del club spiegando le sue qualità tecniche: "Velocità, dribbling e la capacità di cambiare il ritmo della gara con i miei movimenti. San Siro? Quello che so non è ancora abbastanza. Spero di conoscere presto questo stadio. Mi fa effetto perché è uno stadio che guardavo da piccolo con grandi sfide e grandi giocatori che hanno calpestato questo campo".