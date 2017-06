Inter, l'agente di Gabigol tuona: "E' stato umiliato, se non gioca andrà via"

L'agente di Gabigol tuona contro l'Inter (e Pioli). "Non si pente della scelta che ha fatto, è in un top club. E' stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. Lui è arrivato come campione olimpico e titolare del Santos, giocatore del Brasile. Non è arrivato per essere titolare ma non gli è mai stata data una chance. Se all'Inter non gioca, andrà via in un altro top club" sottolinea Wagner Ribeiro all'emittente televisiva Esporte Interativo.



Il procuratore prosegue e spiega: "Per giocare in Italia devi essere maturo. Quando arrivò al Milan nel 2003, Kakà non era titolare ma lo è diventato. Gabigol è molto giovane, fisicamente sta benissimo, tatticamente deve ancora migliorare. Ho già parlato del suo futuro con l'Inter a gennaio, a breve lo farò nuovamente. Lui vuole giocare e vorrebbe farlo all'Inter, ma nelle tre sostituzioni lui non figura mai. Non tornerà in Brasile, ci sono squadre interessate a lui in Italia, Inghilterra e Spagna. Deve giocare".