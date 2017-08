Inter, Kondogbia torna ad Appiano: il francese si allena a parte

Geoffrey Kondogbia di nuovo alla Pinetina. Come riferisce il nostro inviato Marco Barzaghi, il centrocampista francese si è presentato questa mattina al centro sportivo dell'Inter e insieme ai compagni ha preso parte alla lezione di Roberto Rosetti sul Var. Il giocatore ha deciso di tornare ad Appiano dopo che nella giornata di venerdì aveva disertato l'allenamento.



Con questa mossa Kondogbia aveva cercato di forzare la mano per la cessione al Valencia. Il mediano non ha voluto esacerbare lo scontro (aveva pensato di saltare nuovamente la sessione presentando un certificato medico) e in mattinata ha avuto un confronto con il ds Ausilio: alla fine si è deciso che l'ex Monaco si allenerà a parte. La trattativa con gli spagnoli intanto fa registrare una frenata perché i Pipistrelli hanno detto no allo scambio di prestiti con Cancelo che viene valutato più del mediano interista.



Il club di corso Vittorio Emanuele ha inoltre multato in maniera pesante il giocatore che dovrà pagare il 3,5% dello stipendio lordo (il massimo previsto come sanzione), ovvero circa 200.00 euro.