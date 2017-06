Inter, Kondogbia: "La sostituzione con il Bologna mi ha irritato. Ho cercato di chiarire con de Boer"

Lo sfogo nel giorno dell'esonero di Frank de Boer. Il centrocampista dell'Inter Geoffrey Kondogbia esprime tutto il suo malumore per il momento negativo che sta vivendo in nerazzurro: "Non sono in grado di esprimere me stesso e giocare a calcio come so e questo mi fa soffrire. Essere sostituito al 28' contro il Bologna mi ha irritato, ma penso che sia normale, non capita a tutti. Io e de Boer abbiamo cercato di chiarire e tutti conoscono il mio punto di vista, abbiamo cercato di chiarire. Penso che sia stato sbagliato, ma non voglio fare altre polemiche".



L'ex centrocampista del Monaco non pensa comunque di lasciare l'Inter come spiega nell'intervista all'Equipe: "La situazione è quella che è, bisogna provare a invertire la tendenza. Io non sono nell’ottica di parte, ma da calciatore quale sono voglio giocare: chiaro che se la situazione non cambia dovremo valutare il da farsi ma al momento la partenza è impensabile”. Forse con l'addio del tecnico olandese le cose potrebbero cambiare per Kondogbia.