Inter, Kondogbia: "A Torino a testa alta, proveremo a vincere"

Geoffrey Kondogbia carica i compagni in vista della supersfida contro la Juventus in programma domenica sera: "Stiamo abbastanza bene, per questo andiamo a Torino a testa alta e proveremo a fare risultato. Dovremo sbagliare meno, perché in queste partite gli errori si pagano. È una gara di 90 minuti e non si sa mai".



Allo Stadium i nerazzurri dovranno riscattarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia a opera della Lazio: "Siamo un po' delusi perché volevamo vincere, abbiamo fatto di tutto per almeno pareggiare. Non abbiamo mollato fino alla fine, per questo siamo soddisfatti dell'atteggiamento avuto".



Il centrocampista a Inter Channel parla quindi della sua crescita: "Ho lavorato tanto in questo anno e mezzo, mi sento meglio ma devo sicuramente migliorare ancora". Parole importanti di un giocatore che è diventato un punto fermo nello scacchiere di Pioli.