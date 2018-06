Inter, Karamoh su Instagram: "Juve m...". Poi si scusa

Karamoh che dice Juve di Merda su Instagram.

Fa ridere (?)

Però vuoi mettere gli Under 15!!!1!!! pic.twitter.com/UhtmGhKo93 — SandroSca (@SandroSca) 13 giugno 2018

Gravissimo scivolone social di Yann Karamoh (e davvero non ce n'era bisogno dopo le roventi polemiche per il video girato dai ragazzi dell'Under 15 della Juve). Il giovane esterno d'attacco dell'Inter, che si trova in vacanza insieme a un amico, ha insultato pesantemente la Juventus durante una diretta Instagram. Il giocatore è stato sollecitato dai commenti dei suoi follower, ma la leggerezza potrebbe costargli cara: potrebbe arruvare una multa salata da parte del club nerazzurro anche se in seguito sono arrivate le scuse: "Chiedo scusa alla Juventus, ho ripetuto una frase per errore. Forza Inter!".

LE SCUSE