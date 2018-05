Inter-Juventus, Rizzoli: "Da Orsato ci aspettavamo una migliore direzione"

Terminato il campionato, è tempo di bilanci anche per gli arbitri nella prima annata della VAR. Così Nicola Rizzoli, il designatore della serie A: "Bilancio positivo, ci sono comunque ampi margini di miglioramento. Nella parte finale l'applicazione della VAR è stata migliore, nella prossima stagione ripartiremo da una buona base" le parole a Radio CRC.



Rizzoli è poi tornato su Inter-Juventus e le relative polemiche: "Tutti possono sbagliare, Orsato non ha arbitrato come ci si aspettava da un arbitro delle sue qualità ma laddove ci sono errori e situazioni migliorabili lo faremo. Era e rimane uno dei migliori arbitri italiani: non c'è coscienza sporca, chiunque può commettere un errore".



Infine, chiarezza sull'espulsione di Vecino: "Il fatto che l’arbitro applichi una decisione disciplinare, non vieta al Var di intervenire e quindi non è corretto dire che dopo la sanzione arbitrale il Var è fuori gioco. Se ci sono situazioni chiare che mettono in pericolo incolumità dell’avversario si può intervenire".