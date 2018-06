Inter-Juventus, Orsato confuso dal VAR sul fallo di Pjanic

Tre giorni dopo, emergono nuovi retroscena a proposito di Inter-Juventus: il Corriere dello Sport, in particolare, torna sul fallo di Miralem Pjanic su Rafinha che Daniele Orsato non ha ritenuto meritevole di seconda ammonizione. Nel momento dell'entrata del bosniaco sul brasiliano, la saletta VAR (con Valeri e Giallatini, quest'ultimo AVAR) si attiva per controllare se fosse un intervento da espulsione diretta, come prevede il protocollo.



I due informano l'arbitro che il fallo non è da cartellino rosso, indicazione che, secondo il quotidiano romano, ha però confuso Orsato che quantomeno non avrebbe saputo cogliere il senso sottointeso e cioè "è solo da cartellino giallo" (e il VAR non può intervenire in caso di ammonizioni).



La tensione della partita e le situazioni precedenti (vedi l'espulsione di Vecino) potrebbero aver influenzato il fischietto veneto che non ha colto l'indicazione non mostrando il secondo giallo a Pjanic.