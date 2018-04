Inter-Juventus, la top 11 della storia del derby d'Italia

Derby d’Italia, facile capire perchè. Una rivalità antica, sul campo, fuori dal campo, sul mercato. Serena, Boninsegna, Anastasi, Altobelli, Davids, Meazza, già proprio lui, per chi non se lo ricordasse il mito che ha dato il suo nome a S.Siro. Bomber da record, prima l'Inter, poi il Milan passando però anche dalla Juve. Clamoroso allora, clamoroso lo sarebbe anche oggi. Campioni straordinari, la top 11 diventa quindi molto complicata, lasciare fuori talenti assoluti come Angelo Peruzzi diventa quasi follia. Il livello però è altissimo, le polemiche legittime di chi non ci sarà ci stanno tutte.

In porta Sarti, occhi di ghiaccio, presa di ferro con Helenio Herrera e la grande Inter entrò nella leggenda. Con lui Burgnich che di quella squadra era il terzino, esterno destro si direbbe oggi, il suo passaggio dalla Juventus all’Inter fu filtrato però da una stagione al Palermo. Poi Leonardo Bonucci: una presenza in nerazzurro a Cagliari, un girovagare per l’Italia poi la Juve. E dopo ancora il Milan. La difesa è a tre, ecco allora Cannavaro. Lui non ha bisogno di presentazioni, il Mondiale e il Pallone d’Oro parlano chiaro.

Regista basso? Narturlamente Andrea Pirlo. All’inter giocava da trequartista, Ancelotti lo trasformò in regista, Conte e Allegri ne raccolsero gli straordinari frutti. Interni da una parte Tardelli e dall’altra Jugovic. Tecnica, gol pesanti garantiti e polmoni importanti. In questa squadra non manca il tocco Divino, quello di Roberto Baggio. L'avvocato Agnelli lo chiamava coniglio bagnato, Moratti lo coccolava come un figlio nonostante in nerazzurro sia arrivato a 31 anni con qualche acciacco di troppo.

Davanti cinture ben allacciate perché il decollo è garantino. Ibrahimovic, sacrificato sull’esterno, quasi un peccato ma scelta consapevole visto che accanto a lui ci sono Vieri e Bonisegna. Una squadra un tantino sbilanciata, chissà se Marcello Lippi avrebbe saputo metterli insieme. Forse piu lui del Trap. Con il rombo magari, perché alla fine sarebbe bastato poco, sarebbe bastato il possesso palla. Valutazione della rosa impossibile da calcolare, altro che sceicchi. Inter-Juve è anche questo. Tutto il resto, però, conta molto di più.