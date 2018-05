Inter-Juventus, Colonnese: "Va così da 20 anni"

Franceco Colonnese ha giocato tre stagioni nell'Inter, compresa quella del 1997-98 divenuta famosa per il match scudetto contro la Juventus e il contatto Ronaldo-Iuliano. L'ex difensore su Facebook è invece voluto tornare a Inter-Juventus di qualche giorno fa e lo ha fatto citando lo scontro Rafinha-Pjanic: "Come posso rispondere a mio figlio, Lorenzo, sul perché l’arbitro non fischia e non ammonisce un giocatore che ha commesso palesemente un fallo? Sono due giorni che mi dice: 'Papà perché?' Ed io gli rispondo: 'Boh, sono 20 anni che va così'".