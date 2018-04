Inter-Juventus: Allegri-Tagliavento, nessuna indagine della Figc

Non ci sarà nessuna indagine da parte della Procura della Federcalcio sui filmati che riguardano lo scambio di battute tra Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento dopo Inter-Juventus e l'altro filmato sul labiale del quarto uomo che tante polemiche hanno scatenato sul web. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, fonti vicine alla Figc fanno sapere che non ci sarà alcuna inchiesta della Procura, che aveva acquisito i video per rendersi conto di quanto accaduto ma ha ritenuto non ci siano i presupposti per proseguire oltre.

ALLEGRI PARLA CON TAGLIAVENTO

"Orsato promosso!", è siparietto tra Allegri e Tagliavento (4° uomo) nel post-partita di #InterJuventus #interJuve pic.twitter.com/x6C0AOrpHV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 29 aprile 2018

IL LABIALE DI TAGLIAVENTO SUL RECUPERO