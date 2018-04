Inter-Juve, siparietto Allegri-Tagliavento: "Orsato promosso"

"Orsato promosso!", è siparietto tra Allegri e Tagliavento (4° uomo) nel post-partita di #InterJuventus #interJuve pic.twitter.com/x6C0AOrpHV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 29 aprile 2018

I giudizi sull'operato di Daniele Orsato durante Inter-Juventus sono praticamente unanimi, il fischietto di Montecchio Maggiore ha sbagliato la partita (come spiegato anche dal nostro esperto Mauro Bergonzi), ma c'è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. Dopo la sfida di San Siro, in zona mista, Massimiliano Allegri incrocia il quarto uomo, Tagliavento, e tra i due c'è un breve scambio di battute durante il quale si coglie che "Orsato è stato proprio bravo".