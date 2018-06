Inter-Juve, la famiglia Orsato ha paura: i carabinieri sorvegliano

Sono giorni difficili per la famiglia Orsato: le polemiche dopo Inter-Juventus sono arrivate fino al paesino in provincia di Venezia dove l'arbitro Daniele vive con moglie e figli. Il Corriere del Veneto ha provato a intercettare il fischietto 42enne spingendosi fino alla sua abitazione ma, inizialmente, ha trovato solo la moglie: "Non rilascio dichiarazioni. Se abbiamo paura? Non vedete come siamo messi qui?".



Dopo che la moglie fa rientrare i bambini in casa, arriva anche Orsato: "I miei figli sono agitati, non voglio si preoccupino. Io non parlo, chiami la Federazione". Poi, come la moglie: "Non lo vede come siamo messi?" intendendo gli spazi aperti in cui è immersa la casa, senza una macchina che passi per la strada.



Secondo il quotidiano "I carabinieri hanno allestito un discreto ma attento servizio di vigilanza, una pattuglia, ogni tanto, fa il giro della contrada".