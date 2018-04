Inter-Juve, l'Ansa: "il labiale di Tagliavento all'attenzione della Figc"

Il finale rovente di stagione, con il carico di polemiche a seguire, spinge la Procura della Federcalcio ad accendere i fari sulle partite decisive nella volata scudetto e salvezza. Il procuratore Giuseppe Pecoraro, infatti - apprende l'Ansa - invierà un maggior numero di collaboratori rispetto al passato a controllare la regolarità delle partite determinanti per il vertice e la coda.



All'attenzione del procuratore, intanto, sono anche due filmati: quello del siparietto tra Allegri e Tagliavento al termine della partita di ieri a San Siro e l'altro che mostra il labiale dello stesso IV uomo a bordocampo nella fase finale della partita, che ha provocato polemiche sui social. Secondo questa interpretazione, Tagliavento direbbe: "Nel recupero vinciamo".



Ovviamente è una frase estrapolata fuori contesto ed è impossibile ricostruirne in pieno il senso ma è praticamente certo che Tagliavento dica "Che recupero facciamo", discutendo con la squadra arbitrale sul minutaggio da assegnare per il recupero della partita.