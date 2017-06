Inter-Juve, "guerra" infinita, dalle mani di Prisco a Giacartone

Una "guerra" lunga un secolo: Juve-Inter non è per caso il derby d'Italia. È, di fatto, la sfida più accesa della Serie A, in campo (come si è visto domenica) e fuori, come si sta vedendo in questi giorni. John Elkann ha rincarato la dose con la sua ultima battuta: "L'Inter non sa perdere, eppure dovrebbe essere abituata". In passato ha avuto illustri predecessori: ecco gli sfottò e le polemiche più famose.



Peppino Prisco (ex dirigente Inter): "Quando stringo la mano a un milanista la lavo, quando la stringo a uno juventino conto le dita"

Gianni Agnelli (ex presidente Juve): "Ormai in Italia non c’è più ritegno se anche il mio cuoco può comprare una squadra di calcio" (1984, quando Ernesto Pellegrini rilevò l'Inter)

Ronaldo (ex attaccante Inter): "Mi sento derubato, questa è un'autentica vergogna, una vergogna da esportare in tutto il mondo" (26 aprile 1998, dopo Juve-Inter 1-0 e il rigore non assegnato da Ceccarini per il fallo di Iuliano)

Yuri Djorkaeff (ex calciatore Inter): "La Francia favorita dagli arbitri perché gioca il Mondiale in casa? C’è una sola squadra in tutto il mondo che è favorita dagli arbitri e non è ai Mondiali ma gioca in Italia" (estate 1998)

Pavel Nedved (ex calciatore Juve, oggi dirigente): "Quello non è uno scudetto. Uno strano fregio che vedo sulle maglie dei giocatori ai quali comunque non appartiene" (2006, dopo Calciopoli)

Massimo Moratti (ex presidente Inter): "Senza quella banda di farabutti, non ci sarebbe stato il 5 maggio" (febbraio 2008)

José Mourinho (ex allenatore Inter): "C’è una sola area di 25 metri in Italia e non vedo perché dovremmo fare gli struzzi" (febbraio 2010)

John Elkann (presidente Fiat): "All’Inter non sapevano perdere e non hanno imparato a vincere" (agosto 2010)

Andrea Agnelli (presidente Juve): "Lo scudetto del 2006 assegnato all’Inter oggi potremmo definirlo al massimo lo ‘scudetto dei prescritti’, altro che quello degli onesti" (2011)

Andrea Agnelli (presidente Juve): "La capitale indonesiana ribattezzata oggi 15 ottobre... non più Jakarta ma Jakartone" (2013, riferimento allo scudetto di "cartone", così definito dai tifosi della Juve, e alla provenienza di Erick Thohir)