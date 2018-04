Inter-Juve, cori contro Matuidi: la Procura Figc aprirà un'indagine

Un'indagine della Procura federale su Inter-Juve ci sarà e non riguarderà i video di Tagliavento. Il tema affidato agli inquirenti dal giudice sportivo è relativo ai cori razzisti intonati dalla Curva Nord contro Matuidi: il settore caldo del tifo nerazzurro è recidivo per la sanzione (con sospensiva) inflitta l'anno scorso in occasione di Inter-Napoli, ma servono ulteriori elementi di prova per procedere con la squalifica.



Nella relazione dei collaboratori della Procura federale - come si legge sul comunicato - "si riferisce che parte dei sostenitori dell'Inter, assiepati nel settore Curva Verde 1°, 2° e 3° anello, si rendevano responsabili, al 10° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti del calciatori della Juventus Matuidi Blaise", ... i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal settore sopradetto; considerato, tuttavia, che ai fini della valutazione della concreta dimensione dei cori, e quindi della loro effettiva punibilità, è necessario acquisire il dato, anche approssimativo, degli occupanti dei settori coinvolti, nonché, con l’occasione, ricevere conferma che i cori discriminatori sono stati percepiti come provenienti, in maniera omogenea, da tutti e tre i settori della “Curva Verde” indicati nel rapporto, anche in ordine alla sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Inter-Napoli del 30 aprile 2017 per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”, dà mandato alla Procura federale di acquisire i dati e gli elementi sopra indicati".