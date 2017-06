Inter, Jovetic esclusivo: "Deluso dal mancato inserimento in lista Uefa"

Nonostante l'esclusione dalla lista Uefa, Stevan Jovetic cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Sono deluso ma non sono l'unico dell'Inter a dover saltare i gironi di Europa League. Se la squadra passerà, poi si potranno aggiungere altri giocatori e punteremo a vincerla" ha detto al microfono del nostro Marco Barzaghi.



Poi, sulle voci di mercato: "Non sono stato vicino al Milan, vero che con la Fiorentina ci sono stati contatti tra le due società. Ma sono ancora qui, voglio rimanere per giocare" il messaggio che il montegrino lancia a De Boer.