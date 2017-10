Inter, Joao Mario: "Spalletti determinante. È la nostra arma in più"

"È una partita molto speciale. Stiamo bene e vogliamo vincere in casa nostra: speriamo che i tifosi possano aiutarci". Così Joao Mario, in esclusiva ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria del Portogallo con Andorra, carica l'Inter a sette giorni dal derby della Madonnina che ha già stabilito il record d'incasso (4,5 milioni) per un partita di serie A.



I nerazzurri sono a 2 punti dal primo posto: l'obiettivo dichiarato è la Champions ma qualcuno sogna più in grande. Il numero 10 predica prudenza: "È ancora presto. Rispetto allo scorso anno è cambiata l'organizzazione, Spalletti è stato determinante, sta facendo bene il suo lavoro e per noi è una forza in più".



Nella stracittadina Joao Mario incrocerà il connazionale André Silva: "Abbiamo parlato, naturalmente anche lui vuole vincere. Però siamo ancora concentrati sulla Nazionale" (il Portogallo affronterà la Svizzera nell'ultimo turno: per evitare gli spareggi serve un successo ndr).