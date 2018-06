Inter, Joao Mario: "Non torno più a Milano"

La testa è al Mondiale 2018 in Russia con la maglia del Portogallo ma Joao Mario vorrebbe avere novità sul suo futuro prima del 14 giugno: il centrocampista sembra avere le idee molto chiare leggendo l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Per me è tutto chiaro, all'Inter non torno. Sono contento che siano andati in Champions League e non è Spalletti il problema ma è un'esperienza conclusa, zero dubbi: sarebbe inutile presentarmi ad Appiano Gentile, non sentirei il fuoco dentro per riaccendermi in nerazzurro" le parole decise di Joao Mario.



Che continua: "Quando arrivai ero carico per un progetto che sembrava stesse decollando, peccato che poi le cose andarono diversamente. Cambi di proprietà, di allenatori, fu difficile per i nuovi acquisti. Ma so di valere 45 milioni di euro, mai avuto pressioni da quel punto di vista".



E allora? "Spero si risolva tutto il prima possibile, magari prima dell'inizio dei Mondiali. Milan o Juve? Non so ma se in futuro non dovessi giocare per una di queste squadre non sarebbe per il mio passato interista ma perché non sono adatto alla serie A. Priorità alla Premier League e alla Liga".