Inter, Joao Mario mago del dribbling: nessuno come lui in Serie A

L'avventura di Joao Mario con la maglia dell'Inter è stata caratterizzata da alti e bassi, nei primi tre mesi vissuti a Milano. C'è un dato che, tuttavia, risulta confortante per i sostenitori interisti: il giocatore, pagato 45 milioni, è quello che in Serie A ha la migliore percentuale di dribbling riusciti - il 77% -, tra i giocatori che ne hanno tentati almeno 30.



Nel secondo gol di Brozovic contro il Genoa c'è tutta l'abilità nel dribbling del centrocampista, che ha mostrato duttilità e rapidità, caratteristiche indispensabili per il calcio di Stefano Pioli.