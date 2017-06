Inter, Joao Mario: "Combatteremo nel derby. Non era solo colpa di de Boer"

Sarà uno degli esordienti del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro e i tifosi nerazzurri si aspettano molto da lui. Joao Mario non nasconde in esclusiva ai microfoni di Premium Sport il desiderio di riscatto dell'Inter: "Il derby è una partita molto importante per noi, abbiamo bisogno dei tre punti. Combatteremo, cercheremo di migliorare e raggiungere quota 20 punti in classifica. Sarà una bella partita e speriamo di vincere". La tensione può giocare brutti scherzi in partite tanto attese: "Come vivo gare così importanti, come un derby o la finale dell’Europeo? Sicuramente sono partite speciali, hanno preparazioni differenti e forse non si possono paragonare ma sicuramente il derby è una gara speciale per i nostri tifosi e quindi vorrei fare un regalo a loro. Un pronostico? Speriamo di vincere, anche 1-0 per noi sarebbe un risultato perfetto”.



L'inizio di stagione, sia a livello individuale che di squadra, non è stato semplice: “La difficoltà maggiore in questo primo periodo in Italia? La cosa più difficile è stata la lingua che è molto diversa da quella portoghese. Ormai capisco quasi tutto ma non è semplice parlarla, sto prendendo lezioni. I problemi con de Boer? Erano problemi di tutta la squadra, in queste situazioni poi è l’allenatore che paga ma non credo proprio che fosse solo colpa sua. A me piaceva lavorare con lui, è una persona carina e mi trattava bene ma non voglio parlare di queste cose perché ormai sono passate. Adesso dobbiamo pensare alle soluzioni da metter in pratica per migliorarci"



Nel presente tocca a Pioli risollevare l'Inter: "È una brava persona, ha una buona mentalità e anche i suoi allenamenti lo sono. Per ora ha lavorato solo 4 giorni con la squadra, dobbiamo aspettare ma a me piace il suo stile e spero ci possa aiutare. Ha chiesto a ognuno di noi di dare il massimo, di giocare con la testa e con il cuore. Dobbiamo fare questo e mettere in pratica le sue idee".



Nonostante i punti di ritardo la Champions League resta l'obiettivo principale: "Per la matematica siamo ancora in corsa. Abbiamo una buona squadra, ottimi giocatori, dobbiamo cominciare a vincere per poter arrivare al terzo o al secondo posto. Voglio andare in Europa, qui c’è una mentalità differente, un modo di giocare diverso da quello in Portogallo, non vedo l’ora che inizi la mia carriera internazionale e sono felicissimo di essere qui e di poter giocare in un modo nuovo, con un’impostazione diversa da quella abituale".



Nessun pentimento quindi in merito all'approdo in nerazzurro "Ho pensato molto alla scelta di venire qui e sono sicuro sia stata la scelta migliore per me perché quando ero in Portogallo volevo trovare qualcosa di diverso. Lì avevo fatto tutto quello che potevo fare: ora è il momento di essere felici e di aiutare il club a ottenere grandi risultati".