Inter, Joao Mario: "All'Inter tradizione straordinaria. Juve? Spesso vince la sfavorita"

"Per me è un grande onore essere qui, spero di ripagare tutti per la fiducia. La prima volta a San Siro? E' stata emozionante". Parole di Joao Mario, centrocampista portoghese dell'Inter presentato oggi ad Appiano Gentile. L'ex giocatore dello Sporting Lisbona indica nel passato dei nerazzzurri uno dei motivi principali che lo hanno spinto a Milano: "L'Inter ha sempre avuto una tradizione straordinaria, ha fatto la storia del calcio e sono passati da queste parti uomini come Mourinho e Figo". Domenica al Meazza la squadra di de Boer affronterà la Juventus: "Sarà una sfida molto importante. Spesso ha la meglio la sfavorita, penso ad esempio al Portogallo: non eravamo i favoriti ed è stata la nostra forza".



Parlando della sua posizione in campo Joao Mario chiarisce: "Preferisco giocare da numero 8 e numero 10, ma ho giocato in diversi ruoli con lo Sporting, anche da mezz'ala e ala. Io voglio fare però il bene della squadra e mi adatterò a tutte le posizioni". Accanto al nuovo acquisto in conferenza stampa Piero Ausilio. Il direttore sporivo dell'Inter rivela un aneddoto: "La Primavera di Stramaccioni incontrò nella Next Generation (la Champions dei giovani) lo Sporting Lisbona: il ragazzo giocò benissimo dimostrando il proprio valore. Comprandolo allora avremmo speso molto meno, ma i portoghesi riuscirono a non farlo partire. Siamo contenti di aver investito su di lui, a prescindere dall'impegno economico".